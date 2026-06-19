Разменявший полтинник Галкин* сразил фанаток голым торсом

Максим Галкин разделся на следующий день после 50-летия. Фанаты были снова сражены его красотой.

Максим Галкин* вчера отпраздновал юбилей. Супругу* Аллы Пугачевой исполнилось 50 лет, с чем его поздравили многочисленные поклонники и некоторые коллеги из России.

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Сегодня вчерашний именинник опубликовал игривое фото у себя в социальной сети. Максим* по обыкновению разделся и похвастался обнаженным подкаченным торсом.

«Первое утро шестого десятка», — написал юморист*.

Публика в очередной раз ахнула от красоты артиста* — им не надоедает любоваться его отменной фигурой и внешностью, которая немного обруталилась благодаря растительности на лице.

«Меньше одежды и больше фото!», «Прекрасное и антитревожное», «Так выглядеть 50», «Я помню ваш концерт „а мне 26“, а тут уже 50...», «Рабочий день нам срываем!», «Макс хакнул старение видимо», «Это законно быть таким красивым?» — восхитились Максимом* его почитательницы.

Вчера именинника* поздравил Станислав Садальский. Шоумен рассказал, почему он постоянно ругался с Галкиным*. Оказывается, здесь косвенно замешана сама Пугачева. Артист опубликовал редчайшее фото с Максимом*, на котором муж* Аллы Борисовны был совсем юнцом.

*признан иноагентом на территории Российской Федерации