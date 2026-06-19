Личная трагедия, болезнь и смерть: судьба Евгении Ураловой

Четыре раза Евгения Уралова пыталась создать счастливую семью, но истории любви заканчивались печально. После развода с Юрием Визбором артистка зареклась выходить замуж и предпочла провести последние годы своей жизни без мужчины. Starhit вспомнил судьбу знаменитости в день ее рождения.

Трагическая гибель жениха

Евгения Трейтман родилась 19 июня 1940 года в Ленинграде. Фамилию Уралова она взяла позже, по совету режиссера Вселовода Шиловского. Детство будущей актрисы оказалось тяжелым, ведь во время войны они с матерью жили с партизанским отрядом в лесу, а после возвращения в город поселились в сарае — их квартиру уже заняли. Девочка была худой, нелюдимой и плохо училась из-за постоянного мучительного чувства голода.

Отдушину Евгения нашла в любительском театре-студии. В дальнейшем она дебютировала в картине «Повесть о молодоженах». Уже через год подруга позвала девушка поступить ЛГИТМиК за компанию: Женю, в отличии от ее знакомой, приняли. Параллельно с учебой Трейтман работала — она была дворником, лаборанткой, мыла столы, драила лестницы.

Почувствовать себя принцессой нашей Золушке удалось на студенческом новогоднем вечере — едва только Юрий Гаккель пригласил девушку на танец, она по уши влюбилась. Сын режиссера «Мосфильма» оказался настроен серьезно, хоть забеременела Трейтман до свадьбы. Влюбленные хотели расписаться на съемках «Барьера неизвестности», однако в ЗАГСе Феодосии их заявление не приняли. Тогда Юрий предложил провести на пляже, где случилась трагедия: Гаккель утонул прямо на глазах у невесты и съемочной группы.

Тело искали три дня. На фоне стресса у Трейтман началось кровотечением. Врачам пришлось провести аборт — домой артистка вернулась с гробом жениха и без долгожданных близнецов.

Следующий год для студентки был тяжелым, и даже ухаживания Коли Подлетова не могли привести ее в чувство. Несмотря на это художник решил жениться на Евгении, и та в результате согласилась. Однако невестку возненавидела свекровь, а Коля впоследствии разочаровал, пропав из дома на три дня, вернувшись пьяным. Когда история повторилась еще два раза, Трейтман ушла от мужа.

Брак с нелюбимым

Еще студентом Всеволод Шиловский приезжал на «Ленфильм», где и познакомился с Евгенией. Режиссер отмечал, что сперва жалел актрису, а после влюбился и женился, хотя все вокруг были против.

«Молодая супруга была безработной, ее никуда не брали. Я посоветовал сменить фамилию, за 15 рублей она выправила новый паспорт и стала Ураловой. Поднял все свои связи и выбил для Жени роль в спектакле Театра Ермоловой "Время и семья Конвей". Режиссер начал репетировать, но сдался, попросил: "Сева, сделай с ней эту роль сам"», — вспомнила Шиловский.

Евгения рассказывала о том периоде иначе. По ее словам, после выпускных экзаменов Шиловский позвал ее в Москву. Для закрепления в столице он предложил ей фиктивный брак. Артист торопил Уралову, хотя та сомневалась в необходимости перемен. В поезд актриса села за день до намеченной регистрации, а на месте поразилась, что ее встретила нарядная компания — на формальное торжество не походило.

После бракосочетания актриса, режиссер и его друзья отправились в Серебряный Бор, где Шиловскому дали комнату в дачном поселке. Та пришла в ужас и не верила, что это происходит с ней в самом деле. В результате Евгения отвергла Всеволода и тот уехал, оставив жену одну — еду ей стали давать соседи.

Спустя неделю режиссер вернулся и поставил ультиматум — или они живут как супруги, или та возвращается в Ленинград. В результате Уралова согласилась и они поселились в комнате театрального общежития.

«Я благодарна Севе за то, что он много со мной возился, работал как педагог, знакомил с нужными людьми, помог устроиться в Театр имени Ермоловой, даже ездил со мной на гастроли. А во всем остальном…», — отмечала актриса.

Безумная любовь

Артистка не сомневалась, что Шиловский понимал — она его не любит. Евгения полагала, что режиссер бурно отреагировал на измену из-за оскорбленного самолюбия. Так или иначе, на съемках «Июльского дождя» Уральскую очаровал Юрий Визбор. В группе их поцелуи у залива восприняли как серьезный роман, о котором вскоре доложили Всеволоду.

«Дома жена появляться перестала, отловил ее у театра. "Я никогда тебя не любила, — заявила Женя, — ты был для меня лишь хорошей ступенькой, чтобы устроить жизнь. Больше ты мне не нужен"», — вспоминал Шиловский.

Уралова же заявляла, что призналась мужу в любви к другому, после чего вернулись на съемки. Визбор неожиданно рассказал, что в Ленинграде у него уже есть невеста. После окончания съемок Евгения вернулась в дом Шиловского, который ее простил. Однако звонок барда снова перевернул историю — актриса узнала, что жениться автор-исполнитель передумал и ждет ее на набережной. Артистка сообщила супругу, что уходит, в ответ на что получила пощечину.

Визбор привел избранницу в пустую квартиру в Черемушках, однако Уралова не боялась нищеты. Хрупкий мир актрисы стал рушиться, когда на горизонте снова возникла невеста Юрия — ей пришлось съехать к подруге. Неделю артистка жила в неведении, пока за ней не приехал поэт — без всяких объяснений, кроме того, что любит.

Евгения подчинялась барду, ослепнув от любви, однако это не уберегло ее от разочарования. Хотя в союзе с Визбором Уралова родила дочку Анну и воспитала наследницу поэта Таню как родную, после 10 лет отношений Юрий завел любовницу. Впоследствии артист не раз говорил Евгении, что по-настоящему любил только ее, однако это не заставило женщину простить ее.

Одиночество и смерть

После развода Уралова сыграла ключевые роли в фильмах «Осенние грозы», «Аты-баты, шли солдаты…», «Семья Зацепиных», «Плата за истину», засветилась в «Каменской» и сериале «Дети Арбата», удостоилась звания заслуженной артистки РФ. Однако барда в ее глазах не удалось затмить никому, и актриса больше не вышла замуж.

В 2019 году артистка в последний раз снялась в кино, а 17 апреля 2020 года умерла от длительной болезни. За два года до этого она перенесла операцию на фоне рака — и хоть сперва недуг вышел в ремиссию, позднее онкологическое заболевание вернулось. Последние месяцы Уралова провела в Израиле, а из-за пандемии ее дочь смогла посетить могилу матери только после снятия ограничений.