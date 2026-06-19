Садальский сделал заявление про Пугачеву и Галкина*: "Они разводятся"

Алла Пугачева и Максим Галкин* живут вместе с 2008 года. В 2011 они сыграли свадьбу. 18 сентября 2013 года у пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Уже после появления детей певица и юморист-иноагент обвенчались.

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Многих шокировало, что молодой артист взял в жены Примадонну, которая на 27 лет его старше. Но супруги вместе уже 18 лет. Максим* стал для Аллы Борисовны пятым мужем, и судя по отношениям в паре, последним. Исполнительница хита "Мадам Брошкина" уверяет, что нашла в Галкине* то, что всю жизнь хотела видеть в мужчине.

18 июня юморист-иноагент отпраздновал день рождения. Максиму* исполнилось 50 лет. Близкие с самого утра поздравляли его, но Алла Борисовна воздержалась от публичных высказываний в адрес мужа. Поклонников пары это взволновало. Лишь спустя сутки Пугачева обратилась к Галкину* со страницы своего блога.

Жена оставила телеведущему нежное послание. Примадонна опубликовала фото с Максимом*. На снимке артисты выглядят счастливыми. "Моему любимому 50. Живем дальше", — написала Алла Борисовна, сопроводив пост эмодзи-сердечками.

Внезапно в комментариях под сообщением Пугачевой отметился Стас Садальский. Актер прокомментировал слухи о разводе пары.

"Уже злыдни написали, они разводятся. Алла — мужа не поздравила и вот бац…. На черствые именины, такой для них сюрприз ПОЗДРАВЛЕНИЕ. С прошедшим. Совет да любовь", — написал Станислав.

*включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента