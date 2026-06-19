Новая профессия, громкий конфликт, "Миротворец": где сейчас Александра Бортич

Актриса Александра Бортич решила освоить новую профессию. News.ru рассказал, планирует ли знаменитость уходить из кино, как артистка прославилась и что известно о ее личной жизни.

Путь к известности

Бортич родилась 24 сентября 1994 года в белорусском Светлогорске. В 10-летнем возрасте вместе с мамой переехала в Москву, где занималась в театральной студии. При этом после школы она не смогла поступить в театральный вуз, а уже спустя год отказалась от получения актерского образования из-за занятости на съемках.

В кино Бортич дебютировала в 2014 году, сыграв роль в картине «Как меня зовут». После снималась в фильмах и сериалах: «Духless 2», «Викинг», «Полицейский с Рублевки», «Квартет», «Холоп», «Фишер» и других. Всего ее фильмография насчитывает свыше 60 работ.

Личная жизнь

Впервые Бортич вышла замуж в 2016 году — ее супругом стал рэп-исполнитель Вячеслав Воронцов, более известный под псевдонимом Мезза. Пара разошлась в 2018 году.

Вторым мужем актрисы стал бизнесмен Евгений Савельев. В июле 2020 года у пары родился сын Александр. В 2023 году супруги объявили о расставании.

В 2025 году Бортич призналась, что встречается с актером Давидом Сократяном. Актриса рассказала, что после неудачного брака боялась думать о рождении второго ребенка, однако новые отношения позволили изменить это мнение.

Спор с Кологривым

В одном из интервью актер Никита Кологривый раскритиковал идею, что актером можно стать без образования. В этом контексте он упомянул Бортич.

«Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — заявил он.

После этого Бортич разместила в соцсетях пост, в котором подтвердила, что у нее нет актерского образования, однако подчеркнула, что все свои роли она получала честно. При этом напрямую упоминать Кологривого она не стала.

Слухи об уходе из кино

Сейчас Бортич продолжает творческую деятельность. В этом году с артисткой выйдут фильмы «В Хогвартс я не попал» и «Космическая собака Лида». Также она снимается в картинах «Волшебник изумрудного города. Возвращение домой», «Все в твоих руках» и «Зовите Витю!».

Вместе с тем актриса заявляла, что не готова возвращаться к плотному съемочному графику. Сейчас она активно учится диджеингу.

«Я сейчас не работаю, я теперь диджей. Вожу ребенка в сад, гуляю с собакой. Такая лайф. Невозможно из мотора в мотор прыгать», — сказала Бортич, добавив, что полностью уходить из кино не собирается.

Мнение об СВО и «Миротворец»

Артистка не комментировала проведение спецоперации на Украине. В 2025 году она попала в список украинского экстремистского сайта «Миротворец» — причиной стало то, что Бортич посещала Крым ради съемок в фильме «Викинг».