Раскрыты детали о госпитализации певца Мурата Тхагалегова

PR-менеджер певца Мурата Тхагалегова опровергла новости о его экстренной госпитализации и заявила, что артист находится в больнице на плановом лечении. Об этом сообщает News.ru.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Тхагалегова, исполнителя песни «За тебя калым отдам», экстренно госпитализировали в Новосибирске. Утверждалось, что у артиста открылось кровотечение и его готовят к операции.

PR-менеджер певца заявила, что Тхагалегов находится в больнице в Ставрополе. Она подчеркнула, что речь идет о плановой госпитализации.