Пугачева ответила на слухи об игноре мужа

Алла хоть и с опозданием, но поздравила Максима с юбилеем. Вчера уехавшему из РФ комику исполнилось 50 лет.

18 июня день своего рождения отмечал комик Максим Галкин*. 50-летний артист получил множество поздравлений от коллег и поклонников. Однако фанаты заметили странную деталь: его супруга Алла Пугачева упорно молчала. При этом певица активно пользовалась соцсетями. Например, она успела отреагировать на праздник в семье музыканта Владимира Кузьмина. Сегодняшним утром это активно обсуждали в прессе.

Похоже, новости об «игнорировании» праздника дошли до самой певицы. И час назад она решила прервать молчание. В своем блоге Пугачева все-таки поздравила мужа публично. Исполнительница выложила нежный снимок с супругом и трогательно к нему обратилась.

© соцсети

«Моему любимому 50... Живем дальше».

Свои чувства звезда подчеркнула большим количеством эмодзи в виде красных сердец.

Пугачева не поздравила Галкина с юбилеем

Кстати, к поздравлениям юбиляра вчера присоединились многие знаменитости. В их числе оказался актер Станислав Садальский. Он тепло обратился к имениннику и отдельно поблагодарил его за заботу о Примадонне. Садальский отметил ту искреннюю любовь и нежность, которую Галкин* дарит Алле Пугачевой.

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