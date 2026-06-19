«Женщина в соку»: Собчак неожиданно высказалась о зависти к коллегам

Журналистка Ксения Собчак неожиданно высказалась о зависти к коллегам. Во время беседы с телеведущим Дмитрием Дибровым на шоу «Что о тебе думают?», выпуск которого опубликовали на платформе «VK Видео», она призналась, что хотела бы стать основательницей Wildberries Татьяной Ким.

Собчак отметила, что многие люди думают, что она завидует Юрию Дудю* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) или Тине Канделаки. По словам журналистки, с Дудем* они коллеги, а с Канделаки они занимаются разными видами деятельности.

«Ей вообще не завидую. Если бы вопрос звучал иначе: кем бы вы хотели стать? Точно Татьяной Ким: и деньги, и армяне, и романы — красота! Женщина в соку!», — заявила Собчак.

Ранее Собчак рассказала, что рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) извинился перед ней после того, как обвинил ее в запрете на въезд в ОАЭ. Таким образом она подчеркнула, что не имеет отношения к злоключениям героев своих видео.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.