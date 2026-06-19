Громкая афера в шоу-бизнесе: как российских звезд обманули на 100 млн рублей

В Москве арестована 29-летняя Хатуна Аташян. Бывшая сотрудница судебной системы представлялась художницей, мелькала в тусовке и дарила свои картины звездам, но главным ее промыслом оказались аферы с блогерами, пишет kp.ru.

По версии следствия, Аташян выдавала себя за VIP-партнера элитных отелей в ОАЭ, Франции и Турции. Она предлагала знаменитостям бесплатное проживание в люксовых номерах в обмен на рекламу. За членов семьи просила доплатить со скидкой — суммы доходили до нескольких миллионов. Блогеры переводили деньги, но перед вылетом или уже по прилету выяснялось, что их никто не ждет.

Жертвами аферистки стали около 70 человек. Среди них — блогерши Катя Мезенова (1,5 млн подписчиков) и Никки Сей (1,3 млн), экс-солистка Serebro Дарья Шашина, модель Николь Сахтариди. Общая сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей.

Аташян задержали при попытке вылететь в ОАЭ через Белоруссию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Председатель Союза блогеров России Денис Нырков пояснил, что бартерные предложения отелей — стандартная практика в тревел-индустрии, поэтому схема долго не вызывала подозрений. Блогерам обычно предлагают бесплатное проживание, перелеты, круизы, тест-драйвы премиальных авто — в обмен на контент.

Мошенники часто атакуют блогеров под видом рекламодателей, просят предоплату, взламывают аккаунты или предлагают фиктивные инвестиции. По словам Ныркова, многие жертвы не обращаются в полицию из-за страха за репутацию или нежелания тратить время.

Блогер Кирилл Раковский (CQvalie) рассказал, что однажды его пытались развести через фейкового менеджера. Мошенник создал беседу с подставным клиентом, получил перевод и исчез. Жертва требовала вернуть деньги, но Раковский не поддался.

Эксперты отмечают, что публичными становятся далеко не все случаи — блогерам стыдно признаваться в ошибках, а мошенники часто удаляют переписку, оставляя пострадавших без доказательств.