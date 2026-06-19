Суд вынес неожиданный вердикт по делу об опеке над дочкой Алибасова-младшего

Маленькая Эмма оказалась в центре разборок родителей. Сын артиста не смог мирно договориться с бывшей женой.

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Пару месяцев назад имя Бари Алибасова-младшего оказалось в прессе. Его супруга Арина публично обвинила мужа в домашнем насилии и похищении их общей дочери Эммы. Женщина утверждала, что супруг не пустил ее на день рождения девочки. После этого Арина подала иск в суд, чтобы официально определить место жительства ребенка. У Бари при этом была своя версия.

Некоторое время о скандальном деле ничего не было слышно. Однако накануне появились важные новости. Алибасов-младший раскрыл в соцсетях вердикт суда. Сын известного продюсера добился временной опеки над дочкой. Девочка останется с отцом до следующего заседания, которое пройдет уже 2 июля. Именно тогда решится, с кем в итоге будет жить маленькая Эмма.

Мужчина эмоционально прокомментировал решение суда в личном блоге. Он отметил, что в этом споре не будет выигравших. Алибасов-младший призвал жену подумать о будущем их дочери.

«Арина! Пожалуйста! Интересы Эммы важнее всех наших амбиций вместе взятых», — написал мужчина.

Алибасов-младший добавил, что ради воспитания малышки он полностью изменил свою жизнь. Звездный сын оставил прежний бизнес и устроился на две удаленные работы.