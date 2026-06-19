Боня пожаловалась на чебуреки без мяса в Ташкенте

Виктория Боня столкнулась с гастрономическим разочарованием в Ташкенте. Телеведущая, решившая сменить лазурные пейзажи на тёплый и уютный город с легендарной кухней, отправилась на поиски идеальных местных чебуреков. Но вместо сочного угощения получила блюдо, в котором не оказалось ни грамма вкусной начинки.

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«Где мясо, ребята? Ни сока, ничего. У нас чебуреки в Москве, между прочим, очень сочные и очень мясные, а я в Ташкенте нахожусь. Завтра буду весь день здесь — кто меня накормит вкусными чебуреками?», — сказала Виктория.

Ранее адвокат Виктории Бони, Алексей Лунев, прокомментировал Super решение московского суда по иску телеведущей к Авроре Кибе. Суд отказал в удовлетворении требований о взыскании 3 миллионов рублей. По словам юриста, представленные стороной Бони доказательства не были признаны убедительными.

Напомним, иск был подан из‑за публикаций в социальных сетях, в которых Аврора Киба утверждала, что Виктория Боня якобы «всю жизнь находилась в статусе чьей‑то любовницы» и начинала карьеру с продажи своего тела за 3 тысячи евро. Представители телеведущей настаивали: эти высказывания — не субъективное мнение, а утверждения, наносящие существенный ущерб её репутации.