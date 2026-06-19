Скончавшаяся звезда фильма «Звонок» оказалась связана с вечеринками Пи Дидди

Шон Комбс додумался позвать совсем юную артистку на свою закрытую тусовку, где творились жуткие вещи.

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После загадочной и смерти молодой звезды фильма «Звонок» начали всплывать новые подробности ее бурной юности. Напомним, Дэйви Чейз не стало 16 июня 2026 в возрасте 35 лет. Зрители запомнили яркую артистку по главной роди в культовом хорроре.

Однако внеэкранная жизнь блондинки не была безмятежной. Последние ее киносъемки датировались 2016-м годом, после чего Дэйви пошла по «кривой дорожке». Она начала употреблять запрещенные вещества, угождать в криминальные истории. Родственники не раз конфликтовали с Чейз, после чего она ушла из дома и жила где придется, в том числе и на улице. Сейчас поклонники продолжают искать информацию об актрисе, которая, как выясняется, не была паинькой даже в подростковом возрасте. Так, Daily Mail сообщает о скандальном видео, где звезда фигурирует вместе с Пи Дидди. Шон Комбс зазывал 13-летнюю Чейз на одну из своих закрытых вечеринок, где, как известно, творились жуткие вещи.

В то время Дэйви как раз получила награду за роль Самары Морган в фильме «Звонок». Причем статуэтку ей вручил именно Комбс. На кадрах с мероприятия, снятых за кулисами, видно, как рэпер разговаривает с Чейз и спрашивает, «придет ли она сегодня на вечеринку после показа», держа в руках напиток Актриса кивнула в ответ, после чего Комбс самодовольно расхохотался и воскликнул: «Да!» К слову, как развивались события дальше, не сообщается. Так что посещение юной Дэйви вечеринки Пи Дидди остается загадкой.

Фанаты Чейз, пересмотрев провокационный ролик, принялись жалеть уже покойную артистку. «Никто в таком юном возрасте не готов к тому, что она пережила. Это душераздирающе», «Бедная девочка. Дидди был жутким тогда, как и сейчас», — пишут в Сети. При этом команда Комбса ранее всячески отрицала неблаговидные намерения артистка в отношении несовершеннолетней Дэйви, утверждая, что видео носило постановочный характер.

Напомним, в октябре 2025 года он был приговорен к четырем годам и двум месяцам федеральной тюрьмы, а также к пяти годам условного освобождения и штрафу в размере 500 000 долларов. Представленные в суде доказательства включали обвинения, связанные с наркотиками, принуждением и так называемыми «фрик-офф» встречами с эскорт-девушками, в то время как Комбс якобы наблюдал и записывал происходящее. В настоящее время он отбывает наказание в федеральной тюрьме с низким уровнем безопасности FCI Fort Dix в Нью-Джерси.