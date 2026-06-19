Дробыш извинился перед Akmal после критики его образа

В эфире шоу «Соль. Легенда» продюсер Виктор Дробыш раскритиковал сценический образ певца Akmal. Однако позже ему пришлось извиняться за свои слова.

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— Я с большим уважением отношусь к тебе, жених. Знаю твое творчество и считаю тебя одним из самых талантливых молодых артистов. Просто не понимаю смысла полотенца, которое ты повесил, — сказал он.

Исполнитель в ответ на это заявил, что продюсеру станет неловко, когда тот узнает, зачем на самом деле он взял на сцену этот реквизит.

Певец объяснил, что платок — дань памяти его бабушке. По его словам, именно она сыграла ключевую роль в его жизни и привела его в музыку.

— Мне не должно быть стыдно. Я не знал. Бразер, прости, я не могу все предусмотреть, — высказался продюсер.

До этого Дробыш утверждал, что артистка Ольга Бузова не умеет хорошо петь, а ее выдающиеся вокальные данные существуют только «глубоко внутри нее самой», но никак не проявляются на деле.

Также композитор считает, что некоторые артисты приходят в шоу-бизнес исключительно ради славы, не желая при этом прилагать усилия в своем творчестве. Среди них он выделил певца Прохора Шаляпина.