«Хватает на один поход в магазин»: Михаил Муромов рассекретил размер своей пенсии

Михаил Муромов стал гостем программы «Звездная кухня МК». Легендарный певец назвал размер своей пенсии. Сумма ежемесячного пособия от государства у исполнителя суперхитов «Яблоки на снегу» и «Странная женщина» не такая большая, как может показаться.

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- Бывает, пишут, что я жалуюсь на пенсию, - говорит Михаил. - Я не жалуюсь: я просто информирую, что у человека, как я, пенсия 15 тысяч рублей в месяц. А прожиточный минимум в Москве – больше (на 2026 год для пенсионеров он составляет 18 тысяч 971 рубль)

Михаил говорит, что с его пенсией особо не разгуляешься. Но ничего изменить нельзя.

- Пенсии хватает на один поход в магазин, - улыбается артист. – Благо, я не бедствую. Поэтому на этот счет не волнуюсь.

Михаил мог бы получать еще ежемесячно и солидную прибавку от столичных властей. Впрочем, официальных званий – «Заслуженный артист России» или «Народный артист России», за которые полагается повышенное денежное довольствие, у него нет.

Несмотря на это, Михаил уверяет, что денег ему хватает. Благо, что выступления у артиста имеются. Муромов продолжает радоваться поклонников своим творчеством: останавливаться не намерен.

- Спрос на меня есть: я не жалуюсь, - объясняет Муромов. – Но я не семеню, не устраиваю чесы - я ненавижу это слово. У меня - серьезные концерты, на которых собирается серьезная публика, с которой, есть о чем поговорить, подумать.

Во время «Звездной кухни «МК» Михаил Владимирович раскрыл множество интересных фактов. Расскажет о том, с какими трудностями ему приходилось сталкиваться в карьере, а также почему, несмотря на многолетнюю творческую карьеру, ему не дали официального звания. Эфир с легендарным исполнителем смотрите сегодня.