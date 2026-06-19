Певца Мурата Тхагалегова экстренно госпитализировали

Исполнитель шлягера «За тебя калым отдам» Мурат Тхагалегов попал в реанимацию сразу по прилете в столицу Сибири. Артист готовился к выступлению в баре «Руки Вверх», но вместо сцены оказался на больничной койке, сообщает Mash.

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У певца диагностировали кровотечение в пищеводе. Медики приняли решение провести лигирование — процедуру, при которой сосуды пережимают специальными кольцами для остановки кровотока. Операцию запланировали на ближайшее время. Врачи настаивают на том, чтобы ближайшие две недели Тхагалегов должен оставался под наблюдением. О возвращении на сцену речь пойдет не раньше июля.

Из-за резкого ухудшения состояния пришлось отменить гастрольный график на две недели вперед. В черный список попали Пермь, Озерск, Миасс, Челябинск, Екатеринбург и Ишим. Также под угрозой срыва выступления в Геленджике и Владимире. Врачи категорически запретили артисту летать — любой перелет может спровоцировать повторное кровоизлияние.

Тхагалегов переживает второе рождение популярности благодаря соцсетям. Его старые хиты «Едем в соседнее село на Дискотеку», «За тебя калым отдам» и «Украдет и позовет» завирусились и принесли певцу новую армию поклонников.