Кросс прокомментировала слухи о конфликте с Волковым

Блогер Карина Кросс прокомментировала слухи о конфликте с актером Никитой Волковым из-за ее съемок в фильме «Где ты?» Вероники Коржевской. Как сообщает News.ru, она подтвердила, что экранный партнер сперва настороженно отнесся к ее участию в проекте, однако совместная работа растопила лед.

На закрытой премьере картины в Мастерской «12» Никиты Михалкова она отметила, что предвзятость к блогерам в музыке и сфере кино существует. Такое же отношение есть к артистам, которые играют в кино, не имея образования.

«Я знаю много актеров, которые потрясающе играют в кино, не имея образования. <...> И все равно, когда ты говоришь, что человек — это блогер, почему-то к нему предвзятое мнение, — сказала Кросс.

Карина призналась, что Волков сперва не был уверен в ее профессиональном опыте в кино, однако в процессе съемок мнение изменилось. Актер не только пересмотрел свое отношение к блогерам, но и сделал комплимент ее работе.