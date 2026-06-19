Телеведущий Дибров объяснил, почему мужчины выбирают девушек помладше
Российский телеведущий Дмитрий Дибров объяснил, почему мужчины часто предпочитают девушек сильно младше себя.
Свое мнение он выразил на шоу журналистки Ксении Собчак, на котором она вступилась за женщин зрелого возраста и попросила коллегу разъяснить ситуацию.
— Меньше всего это связано со скабрезностями. Нет, здесь есть что-то еще. Здесь что-то отцовское, — поделился телеведущий.
До этого Дмитрий Дибров опроверг слухи о романе с нутрициологом Екатериной Гусевой. Он заявил, что между ним и женщиной только дружеские отношения.
При этом в разговоре с блогером Юрием Хованским он признался, что снова влюбился. По его словам, рядом с ним сейчас очень достойная женщина. Но в том интервью он так и не раскрыл имя новой возлюбленной.
Тем временем экс-жена Диброва Полина разместила в социальной сети фото из ЗАГСа со своим новым возлюбленным — бизнесменом Романом Товстиком.
После она объяснила, почему не выходит замуж за предпринимателя. Главным препятствием она назвала незавершенные судебные разбирательства между возлюбленным и его экс-супругой Еленой.