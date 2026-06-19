Дибров объяснил, почему мужчины выбирают девушек помладше

Российский телеведущий Дмитрий Дибров объяснил, почему мужчины часто предпочитают девушек сильно младше себя.

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Свое мнение он выразил на шоу журналистки Ксении Собчак, на котором она вступилась за женщин зрелого возраста и попросила коллегу разъяснить ситуацию.

— Меньше всего это связано со скабрезностями. Нет, здесь есть что-то еще. Здесь что-то отцовское, — поделился телеведущий.

До этого Дмитрий Дибров опроверг слухи о романе с нутрициологом Екатериной Гусевой. Он заявил, что между ним и женщиной только дружеские отношения.

При этом в разговоре с блогером Юрием Хованским он признался, что снова влюбился. По его словам, рядом с ним сейчас очень достойная женщина. Но в том интервью он так и не раскрыл имя новой возлюбленной.

Тем временем экс-жена Диброва Полина разместила в социальной сети фото из ЗАГСа со своим новым возлюбленным — бизнесменом Романом Товстиком.

После она объяснила, почему не выходит замуж за предпринимателя. Главным препятствием она назвала незавершенные судебные разбирательства между возлюбленным и его экс-супругой Еленой.