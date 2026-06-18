Галкину* в день его 50-летия предложили отправиться на СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отправиться на фронт и извиниться перед россиянами в день его пятидесятилетия.

Соответствующим образом общественник прокомментировал NEWS.ru юбилей артиста, который отмечается 18 июня. По мнению Бородина, муж певицы Аллы Пугачевой способен искупить свою вину за негативные высказывания в адрес России и бывших соотечественников исключительно одним способом. Он призвал шоумена сменить свою жизненную позицию, взять в руки автомат и отправиться в зону специальной военной операции, выразив уверенность, что в таком случае русский народ сможет его простить.

При этом глава ФПБК обратил внимание на то, что в отношении артиста до сих пор не возбуждено никаких уголовных дел на территории России. Бородин пояснил, что Галкин имеет возможность беспрепятственно вернуться на родину без риска быть арестованным, однако усомнился в том, что общество готово его принять. Общественник подчеркнул, что в случае возвращения шоумен столкнется с полным неприятием со стороны сограждан. Бородин констатировал, что артист уже продемонстрировал свое истинное лицо и предпочел отвернуться от страны в самый тяжелый для нее момент.

Между тем против певицы Тины Кароль возбудили уголовное дело за финансирование ВСУ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».