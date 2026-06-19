Куртукова резко ответила Тинькову*, который назвал ересью ее песню

Татьяна Куртукова не прошла мимо слов покинувшего РФ бизнесмена Олега Тинькова* о своём хите «Матушка-земля». Артистку возмутили слова иноагента о её песне. В интервью банкир раскритиковал россиян, которые заказывают песню в заграничных поездках. Он уверен, что должно быть «стыдно такую ересь ставить в центре Европы».

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Певица резко отреагировала на обидные слова и записала видеообращение к Тинькову*.

«Олег*, ну почему вы хотите запретить русским людям быть русскими, петь, танцевать под песни, которые им нравятся, где бы они ни были? Просто признайтесь честно: тоже, да, хотели, наверное, пуститься в пляс? Просто стесняетесь, как обычно? Ничего. Ну что, лепите пельмени — у вас это когда-то очень хорошо получалось. Продолжайте. И для нервной системы тоже полезно», — обратилась звезда к коммерсанту.

Ранее Татьяна Куртукова снялась в лонгсливе за 60 тысяч рублей и рваных джинсах. Артистка опубликовала в личном блоге кадры в тёмно‑синем лонгсливе с полосами на рукавах из новой коллекции итальянского бренда Miu Miu, который дополнила джинсами и солнцезащитными очками.

*Признан иноагентом в РФ.