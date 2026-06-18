Жену неверного Сычева раскритиковали за всепрощение

Жена Сычева готова простить его измены. За это на женщину вылили ушат грязи в Интернете.

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Брак Владимира Сычева с Алесей Великановой был на грани развала. К краху эти отношения подвели многочисленные измены мужа, которые супруга терпела несколько лет. И вот в один прекрасный день она решила вывести прелюбодея на чистую воду и публично рассказала о его интрижках. Разразился скандал, который мог перерасти в развод. Однако этого не случилось.

Накануне звезда «Бумера» отметил 55-летие. На пышном празднике присутствовала и Великанова. Оказывается, муж и жена пытаются возобновить отношения.

«Не могу точно сказать, как у нас теперь все будет, но мы стараемся с пониманием относиться друг к другу. Он попросил у меня прощения, и я тоже попросила. Все равно есть какая-то невидимая связь между нами. Иначе бы мы, наверное, столько и не жили вместе, понимаете? Если мужа послушать, ему тоже бывает тяжело — характер у меня непростой», — поделилась Алеся со StarHit.

Женщина отметила, что порознь жить не получается — по крайней мере, у нее.

В Сети принялись обсуждать поступок Великановой. Большинство ее осудило за «терпильство».