Маршал раскрыл, почему вернулся в Россию из США

Заслуженный артист РФ Александр Маршал в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему решил вернуться в Россию после нескольких лет работы группы «Парк Горького» в США.

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Как заметил собеседник, он вернулся в Россию с огромной радостью. Певец подчеркнул, что он ждал этого момента.

Маршал поделился, что со временем музыка, которую играла группа «Парк Горького» утратила актуальность, и на первый план вышли другие музыкальные коллективы. Артист признался, что после возвращения ему не сразу удалось понять, какая музыка была востребована в нашей стране, но потом он все же сумел отыскать «золотую середину».

Артист добавил, что именно тогда появились его первые известные композиции, в том числе «Белый пепел» и «Ливень».