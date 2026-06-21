Артистки, которые выскочили замуж за молодых

Если мужчина старше своей избранницы на десять или двадцать лет, общество обычно воспринимает это спокойно. Когда же ситуация обратная, пара оказывается в эпицентре слухов и обсуждений. Тем не менее многие российские артистки доказали, что возраст не всегда играет решающую роль. «‎Рамблер» расскажет о звездах, которые обрели счастье рядом с мужчинами значительно моложе себя.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Когда в 2010 году Лолита Милявская вышла замуж за теннисиста и фитнес-тренера Дмитрия Иванова, многие восприняли этот союз скептически. Певица была старше избранника на 12 лет, и за ее плечами уже было несколько развалившихся браков.

Несмотря на скепсис окружающих, брак продлился почти девять лет. Со стороны супруги выглядели счастливой парой, однако в 2019 году Лолита объявила о расставании. По ее словам, они многое замалчивали, не работали над отношениями, и в итоге они развалились. Позже певица признавалась, что они упустили момент, когда можно было все спасти.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев

После болезненного развода с Владиславом Радимовым артистка долгое время была одна, не спешила заводить новые серьезные отношения. Певица не скрывала, что пережила непростой период и не была уверена, что снова решится на брак. Все изменилось после знакомства с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет.

Буланова рассказывала, что будущий супруг сумел окружить ее заботой, и она сдалась. В июне 2023 года пара сыграла свадьбу в Санкт-Петербурге. Торжество стало одним из самых обсуждаемых светских событий года.

В интервью исполнительница говорила, что разница в возрасте не помеха отношениям. Намного важнее, по ее мнению, то, как человек воспитан. Также в своих соцсетях Буланова делилась, что из-за постоянных гастролей почти не живет с мужем, и из-за этого у них много лет сохраняется романтика в отношениях.

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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Летом 2013 года телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Новость моментально стала вирусной, ведь Кудрявцева оказалась старше избранника на 16 лет.

Она рассказывала, что познакомилась с Макаровым случайно, когда ужинала с подружками в ресторане. Молодой спортсмен так сильно привлек ее внимание, что они оказались в постеле уже в первый вечер. При этом Кудрявцева не искала серьезных отношений и уж тем более не собиралась выходить замуж. Однако настойчивость спортсмена и его искреннее отношение постепенно изменили ее мнение.

Пара живет вместе уже более десяти лет и воспитывает дочь Машу, которая родилась в 2018 году. Несмотря на заявления Кудрявцевой в 2025 году об алкоголизме супруга, с которым она устала бороться, они так и развелись.

Марина Федункив и Стефано Маджи

В 2021 году Марина Федункив неожиданно для поклонников объявила о свадьбе с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Актриса старше супруга примерно на 14 лет.

Их знакомство произошло на одном мероприятии, причем сначала Маджи не привлек звезду. Позднее выпуске шоу «Теория», доступном на Rutube она рассказал, что он не был ее типажом. Но в итоге бизнесмену удалось завоевать внимание Марины. Их отношения развивались настолько стремительно, что известно о них сттало незадолго до свадьбы.

Примечательно, что на первое предложение руки сердца Стефано актриса ответила отказом. Ее смущала разница в возрасте. Но Маджи не отступил, и в итоге они не только поженились, но и родили сына Теодора, который стал первенцем телезвезды.

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