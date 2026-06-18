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Бузова приехала на кастинг на коляске: «Каждая секунда вызывает боль»

Газета.Ru

Телеведущая Ольга Бузова приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. Об этом сообщило издание Super.

Бузова приехала на кастинг на коляске: «Каждая секунда вызывает боль»
© Газета.Ru

Ненадолго заглянувшую на отбор танцоров Бузову встретили аплодисментами. Артистка объяснила, что врачи отпустили ее из больницы второй день подряд только под ее личную ответственность.

«Я не смогу провести с вами очень много времени, потому что каждая секунда в таком состоянии вызывает у меня боль. Но — мне больше не больно», — сказала она, процитировав собственную песню.

Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. 40-летнюю телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали.

Как отмечал директор артистки Антон Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график из-за состояния здоровья: ее концерт в Ростове‑на‑Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.

Накануне Кушанашвили напомнил страдающей из-за ноги Бузовой о своей болезни.