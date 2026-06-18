Раскрыта стоимость недвижимости Влада Соколовского

Певец Влад Соколовский, который несколько лет назад переехал из города ближе к лесу, продолжает расширять коллекцию недвижимости вместе с семьей, сообщает «Звездач».

В 2024 году артист приобрел модульный дом площадью 120 квадратных метров в лесу. Риэлторы оценили его более чем в 8 миллионов рублей. Главная особенность — гостиная, объединенная с кухней и столовой, с потолками почти 5 метров и панорамными окнами.

В 2022 году супруга певца Ангелина Суркова показывала квартиру площадью 145 квадратных метров в Москва-Сити на верхнем этаже. Неизвестно, была ли она куплена или арендована, но похожие объекты в комплексах бизнес- и премиум-класса сегодня стоят 80–150 миллионов рублей, а аренда — от нескольких сотен тысяч в месяц, отмечает Telegram-канал.

В июне 2026 года Соколовский сообщил о новой покупке, отказавшись раскрывать подробности. Он подчеркнул, что семья сохраняет и дом, и квартиру, то есть речь идет о дополнительном объекте. На вопрос о зарубежной недвижимости артист не ответил.

Ранее Влад Соколовский заявил, что ненавидит «осознанных» людей. Он общался с журналистами вместе со своей женой Ангелиной. Они признались, что «боятся этих слов».