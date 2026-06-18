Огромные суммы требует налоговая со Стаса Ярушина и Влада А4

Компания Стаса Ярушина «Спортунивер», где актеру принадлежит 42,5%, по итогам 2025 года получила убыток 2,3 миллиона рублей при выручке 2,7 миллиона, сообщает kp.ru.

За пять лет существования фирма ни разу не выходила в плюс, а в 2022-м потери составили 15 миллионов. Кроме того, Ярушин не оплатил налоги на 361 тысячу рублей, из-за чего счета компании заблокированы.

У блогера Влада Бумаги (Влад А4) тоже возникли финансовые проблемы. Его компания «А4 Трейд», управляющая мерч-магазином, при выручке 102 миллиона рублей в 2025 году ушла в минус на 27 миллионов. Сейчас с блогера через суд пытаются взыскать 6,3 миллиона рублей. Причины задолженности не раскрываются.

Станислав Ярушин — российский актер, телеведущий и певец, известный по роли Антона Мартынова в сериале «Универ» и его продолжениях. Он снимался в фильмах «Стройка», «Zомбоящик», озвучивал мультфильм «Университет монстров», участвовал в шоу «Маска», «Звезды в Африке» и вел программы на YouTube и РЕН-ТВ. Помимо актерской карьеры, выпустил несколько музыкальных альбомов, а его трек Change the World попал в отбор на «Грэмми-2026».

Владислав Бумага (Влад А4) — белорусский видеоблогер. Начал карьеру в 2014 году, а прорывным для него стало видео «24 часа в батутном центре» в 2016 году, после которого аудитория выросла с 250 тысяч до миллиона. Он развивает несколько бизнес-проектов: бренд одежды и мерча А4, магазин A4 Shop, а также выпускает снеки и напитки под маркой Lava Lava.