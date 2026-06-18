Певица Сати Казанова развеяла абсурдные слухи о своих родах. В интервью «КП» она опровергла, что якобы ходила с пуповиной несколько дней, ожидая, когда та сама отсохнет.

По словам Сати, для нее был важен так называемый «золотой час» после рождения ребенка. Она и врачи дождались, когда пуповина полностью отпульсирует, а младенец получит все необходимые микроэлементы.

«Мы просто дождались этого момента, даже меньше часа», – пояснила Казанова.

Певица добавила, что пуповину перерезал ее супруг Стефано Тиоццо, который с удовольствием согласился присутствовать на родах. Певица посоветовала каждому мужчине не бояться и по возможности присутствовать при рождении своих детей.