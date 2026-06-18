Личная трагедия, убийство и романы: что известно о судьбе актрисы Валентины Малявиной

18 июня актрисе Валентине Малявиной могло бы исполниться 85 лет. Зрители помнят ее не только по ролям, но и по жизненной трагедии — артистка попала в тюрьму по обвинению в убийстве любовника. News.ru вспомнил биографию знаменитости.

Генеральская дочь

Валентина Малявина родилась в Москве 18 июня 1941 года. Ее отец был профессиональным военным и дослужился до генеральского звания. В 1941 году его командировали на Дальний Восток, а жена и две дочери поехали с ним. В столицу Малявины вернулись уже в конце 40-х.

Дочь генерала получала актерское образование в Школе-студии МХАТ, однако ее отчислили из-за съемки в фильме «Иваново детство». В итоге Валентина закончила Щукинское училище, а после поступила в театр Вахтангова.

Ранняя любовь и слухи о романах

Первая любовь у будущей актрисы случилась еще в школе: ей было 15, а ее возлюбленному, Александру Збруеву, 18. Против отношений была мать Александра, из-за чего видеться паре приходилось тайно. Более того, даже в ЗАГС они отправились, не рассказав ничего родным.

Брак продлился четыре года. Артистка вспоминала, что они расстались из-за смерти новорожденной дочери — гибель девочки отдалила супругов, а после у Валентины начались отношения с режиссером Павлом Арсеновым.

Отметим, что театральный режиссер Андрей Житинкин также намекал, что у Малявиной были романы с Андреем Тарковским, актером Александром Кайдановским и многими другими известными деятелями культуры.

Обвинение в убийстве

13 апреля 1978 года 24-летний актер Вахтанговского театра Станислав Жданько был обнаружен с ножом в сердце. Малявина, которая тогда встречалась с молодым человеком и в тот вечер находилась с ним, заявила о якобы душевном расстройстве у артиста и о том, что он говорил о нежелании жить.

Смерть признали трагической случайностью, однако спустя пять лет дело пересмотрели. Актрису обвинили в убийстве и приговорили к девяти годам лишения свободы. Она вышла по амнистии через четыре года.

«Сама Валентина говорила, что никого не убивала и ее якобы оклеветали. Многие преступники именно так и заявляют, мол, все вокруг "плохие"… Но был очевидец этого убийства — актер Виктор Проскурин. Он был в гостях. Следователь догадался, что он все видел, и допросил его. Проскурин, с которым я был дружен, не любил об этом вспоминать, но мне рассказывал», — заявлял киновед Александр Шпагин.

Предположительно, причиной ссоры между Малявиной и Жданько стала ревность.

Жизнь после тюрьмы

После тюремного срока Малявина пыталась вернуться в театр и кинематограф, однако яркая внешность претерпела серьезные изменения, а любовь к алкоголю мешала работе над новыми ролями.

«Ей даже дали звание заслуженной артистки РСФСР. Но она очень быстро и эту вершину потеряла. Я хорошо помню, в каком виде она выходила на сцену на презентации фильмов — кто-то из администраторов старался быстро увести ее со сцены», — рассказал Шпагин.

Актриса еще дважды выходила замуж — за кузнеца и иконописца. От первого Малявина ушла сама, а последнего убили в уличной потасовке. Сама артистка лишилась зрения после падения. Последние годы жизни она провела в доме ветеранов сцены, где скончалась 30 октября 2021 года.