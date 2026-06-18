«Пустился во все тяжкие»: как Пугачева и деньги сгубили Максима Галкина*

Сегодня шоумен Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) празднует свое 50-летие. Как складывается его карьера после отъезда из России, и как на юмориста повлиял брак с певицей Аллой Пугачевой, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Максим Галкин* родился в 1976 году в Наро-Фоминске в семье генерала советской армии. Первый успех пришел к нему в середине 1990-х. Выступив в Театре Эстрады с пародиями на политиков Бориса Ельцина и Владимира Жириновского, молодой юморист привлек внимание сатирика Михаила Задорнова.

И уже с 2001 года Галкин* выступал не только в России, но и за рубежом. Он вел концерты в Кремлевском дворце, а также многочисленные развлекательные передачи на федеральных каналах — «Кто хочет стать миллионером?», «Танцы со звездами» и другие.

Брак с Пугачевой

Впервые Максим Галкин* и Алла Пугачева встретились в 2001 году на фестивале «Славянский базар» в Витебске. 52-летняя певица на тот момент была замужем за коллегой Филиппом Киркоровым, который и познакомил ее с 25-летним юмористом.

Сблизились они после съемок «Будь или не будь». В 2011 году Пугачева и Галкин* расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Через некоторое время они стали родителями двойняшек Лизы и Гарри. Детей для пары выносила суррогатная мать.

В 2022 году шоумен осудил российскую спецоперацию и уехал из России вместе с женой и детьми. Однако его концерты за рубежом не пользуются особым спросом.

«Шальные деньги и слава»

По мнению лично знакомых с Галкиным* людей, он очень сильно изменился, когда женился на Пугачевой и получил «входной билет» в элиту российского шоу-бизнеса.

В юности юморист «ездил на метро с гитарой» и не знал больших денег, он резко поменялся после смерти родителей и женитьбы, отметила певица Маргарита Суханкина.

«Пока папа с мамой находились рядом, Макс оставался приличным и воспитанным юношей. Как только их не стало, он пустился во все тяжкие. И этот брак [с Аллой Пугачевой], с такой разницей в возрасте и статусе… Не знаю, стоит ли тут говорить про любовь», — заявила артистка.

А продюсер Сергей Дворцов обратил внимание на то, что таких гонораров, как у мужа Аллы Пугачевой, не было даже у народных артистов. «Шальные деньги и слава» вскружили голову Максиму Галкину*, уверен он.

«Максим Галкин* — самый обычный артист и ведущий. Есть гораздо более талантливые ребята в этой сфере. Он состоялся благодаря протекции Задорнова, а потом — в браке с Пугачевой», — пояснил Дворцов.

При этом режиссер Константин Зайцев, который ранее был лично знаком с Галкиным*, подчеркнул, что, уехав из России, тот предал не только Родину, но и своих родных, их память.

Сможет ли Галкин вернуться в Россию?

В свою очередь глава ФПБК Виталий Бородин обратил внимание на то, что на данный момент в отношении Максима Галкина* не возбуждено каких бы то ни было уголовных дел в России, и тот может беспрепятственно вернуться в страну. Однако вряд ли россияне его простят.

«Пользуясь случаем, обращаюсь к Максиму Галкину*. Призываю его извиниться перед нашей страной, россиянами... Считаю, что ему нужно взять в руки автомат и в зоне СВО искупить свою вину — защищая Родину. Если Галкин* наберется смелости и сделает так, то, может быть, народ его простит», — высказался глава ФПБК.

Напомним, что в последнее время Галкин* стал чаще выступать перед богатыми украинцами на корпоративах и свадьбах. В частности, он был ведущим на вечеринке в честь дня рождения обладательницы титула «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паша. Также он выступил на свадьбе украинского бизнесмена Ники Ломиа.

* Признан в РФ иностранным агентом.