Названы российские знаменитости, получившие дипломы об образовании в 2026 году

В июне сразу несколько известных выпускников завершают обучение в вузах, сообщает kp.ru. Среди них — дочь Олега Газманова, фигурист Петр Гуменник, дочь Анны Седоковой и актер Марк Эйдельштейн.

22-летняя Марианна Газманова окончила МГИМО по специальности «международный бизнес». Параллельно с учебой она работает менеджером в дизайнерской компании. По словам ее матери Марины Газмановой, дочь училась «быть управленцем на двух языках» и никогда не планировала связывать жизнь с музыкой.

Петр Гуменник, 24-летний чемпион России по фигурному катанию, защитил диплом бакалавра в ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники. Поступить в престижный вуз ему помогли высокие баллы ЕГЭ — 100 по информатике. Фигурист признавался, что учеба нужна ему «чтобы развивать голову», а не для работы программистом. Он сдавал сессии и писал лабораторные работы после тренировок, но скидок на спорт ему не делали.

Алина Белькевич, старшая дочь певицы Анны Седоковой, окончила американский Fisher College в Бостоне по специальности «международный бизнес». Она училась на отлично и, по словам матери, уже обеспечивает себя сама, работая на двух должностях. Год обучения в колледже стоил около 2,5 миллиона рублей.

Марк Эйдельштейн, известный по роли в фильме «Анора», заканчивает аспирантуру в Нижегородском государственном университете по специальности «филология». Итоговая аттестация назначена на 22 сентября. Ранее актер уже получил диплом Школы-студии МХАТ.