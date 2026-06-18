«Было очень тяжело»: как получившая травму Бузова готовила побег из больницы

Минувшим вечером Ольга покинула больницу. Певица появилась на сцене Кремля в инвалидной коляске.

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На днях известная телеведущая и певица Ольга Бузова попала в больницу. Звезда неудачно поскользнулась в душе и сильно рассекла колено. Травма оказалась серьезной, поэтому врачам пришлось провести операцию.

В больничной палате артистка не скучала. Ее постоянно навещали звездные друзья, а однажды она даже вызвала к себе мастера по маникюру. Но сидеть взаперти долго Бузова не смогла. Минувшим вечером певица решилась на отчаянный шаг и буквально сбежала из больницы. Все ради того, чтобы принять участие в концерте в Кремле. На сцену Ольгу пришлось вывозить в инвалидной коляске.

Уже ночью, вернувшись в палату, звезда поделилась эмоциями с подписчиками. Она призналась, что поездка далась ей очень тяжело как морально, так и физически. Сборы, грим и транспортировка отняли много сил. По словам Ольги, ей было психологически трудно сидеть на сцене в кресле. Она переживала из-за того, что не может встать и нормально повзаимодействовать со зрителями.

«Я не хочу строить из себя Амазонку. Если честно, было очень тяжело», — написала Бузова в своем блоге, уточнив, что вернулась в целости и сохранности.

Кстати, беременная сестра певицы Анна накануне тоже сделала заявление. Она призналась, что тайно вышла замуж за отца своего будущего ребенка.