Сати Казанова едва не стала жертвой фаната: «Я успела захлопнуть дверь»

Певица раскрыла обратную сторону популярности. Сати не раз сталкивалась с назойливыми поклонниками.

Жизнь знаменитостей часто кажется идеальной. Поклонники, цветы, роскошные наряды и камеры — со стороны это выглядит как предел мечтаний. Однако у всенародной любви есть и темная сторона. Популярность нередко привлекает слишком уж безумных фанатов. С этим лично столкнулась певица Сати Казанова.

В свежем интервью kp.ru артистка призналась, что однажды она едва не стала жертвой поклонника. Неадекватный мужчина умудрился обойти систему безопасности и пробрался в элитный жилой комплекс. Сати в этот момент ничего не подозревала. Певица только вышла из ванной. Незнакомец бросился на нее с признаниями в большой любви.

«Я успела захлопнуть дверь с криками: „Охрана, полиция“. Его забрали, но у него были справки из психоневрологических диспансеров... Он несколько раз пробирался», — поделилась звезда.

По словам Казановой, это далеко не единственный случай в ее карьере. Другой навязчивый фанат долго преследовал ее и пытался завязать диалог. Однажды он зашел слишком далеко: ради встречи с кумиром мужчина надел платье, парик и проник на закрытое женское мероприятие. О том случае Сати вспоминает со смехом.

В начале этого года певица напугала поклонников роликом с якобы подбитым глазом. Позже Сати Казановой пришлось опровергать разговоры о домашнем насилии.