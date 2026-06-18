«Мой мальчик»: певица Mona поделилась трогательными кадрами

Певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) встретилась с конем Сумарком, которого выкупила из забоя. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», артистка поделилась трогательными кадрами в социальных сетях.

Отмечается, что несмотря на тяжелое прошлое, конь оказался ласковым, любознательным и открытым к людям.

«Рада, что сердце подсказало взять именно его. Добро пожаловать в семью, мой мальчик», — заявила Mona.

Помочь Кустовской с содержанием лошади ранее вызвалась Anna Asti. Как рассказывала Mona, она три дня думала, сможет ли она обеспечивать животное, когда к ней на помощь пришла коллега. Отмечалось, что артистка занялась содержанием не только лошадей, но и приютила щенка, который пережил издевательства со стороны детей.