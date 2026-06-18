Илья Резник высказался о покойном фотографе Игоре Грановском

Ушёл из жизни Игорь Гранковский — фотограф, которого знали и любили мэтры российской эстрады. Его госпитализировали из‑за проблем со здоровьем, но врачи оказались бессильны.

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Фотохудожник скончался в возрасте 87 лет. С Игорем Николаевичем дружили многие звёзды, в том числе поэт Илья Резник. В беседе с «МК» он рассказал, что Гранковский был честным человеком и всегда говорил правду.

«Он был высоким профессионалом: у него замечательные фотографии, альбомы. Он был свидетелем и фиксатором зарождения нашего бриллиантового трио: Пугачёва‑Паулс‑Резник. Он обожал Аллу в те времена, и она его очень любила», — заявил Илья Рахмиэлевич.

Гранковского называли любимым фотографом Пугачёвой: он запечатлевал важные моменты в жизни певицы и даже снялся в её клипе на хит «Фотограф».

Резник сообщил, что до сих пор хранит снимок, на котором его маленький сын Максим сидит у него на коленях, а у Игоря Николаевича — маленькая Кристина Орбакайте, дочь Аллы Борисовны. Фото было сделано на первом фестивале в Юрмале — мероприятии, которое Резник с Раймондом Паулсом придумали и выступали в роли сопредседателей.

Ранее стало известно, что Илья Резник и Любовь Успенская помирились после 25-летней ссоры.