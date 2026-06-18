Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о несчастном случае во время съемок шоу. В интервью «Пятому каналу» она заявила, что едва не осталась без рук и ног.

По словам исполнительницы, после выступления она пошла следом за ведущим проекта Алексеем Воробьевым и другими участницами. Внезапно для себя она оказалась на декорации, которая в один момент оборвалась.

«Темнота, закулисье, съемка. И оказывается, эта декорация в виде круга она закончилась, и я со всего маху упала на руки и на ноги с этой декорации», — заявила Лель.

По словам артистки, в туже секунду к ней подбежал и Воробьев, и врачи, и другие участники проекта.