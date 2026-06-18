Жена Владимира Сычева появилась на юбилее артиста после скандала с изменами

Жена актера Владимира Сычева Алеся Великанова простила мужа за измены. Как сообщает Starhit, она появилась на праздновании 55-летия артиста.

Напомним, что Сычев и Великанова состоят в браке уже 26 лет. У них растут две дочери — 16-летняя Анна и 14-летняя Мария. Весной женщина заявила, что супруг ей изменил. Сам артист беседе с журналистами измены не подтверждал. Он уверял, что делает все для жены и дочек.

Теперь Великанова опубликовала кадры с юбилея Владимира, на которых появилась с огромным букетом цветов.

«Прощать нужно тогда, когда человек просит прощения искренне, от души, убрав себя из жизни и весь тот комфорт, энергию, ауру и все, что с тобой связано», — заявила она.

Отметим, что Алеся ранее признавалась, что готова простить супруга, однако к примирению не готов был сам Сычев. Она отмечала, что у него была «не одна женщина».