Анна Бузова ответила на популярный вопрос о своём браке

Анна Бузова, младшая сестры певицы и телеведущей Ольги Бузовой, ответила на популярный вопрос об отношен . В личном блоге в запрещённой соцсети девушка рассказала, в официальном ли она браке. Девушка дала понять, что они с возлюбленным узаконили свои отношения, но обошлись без пышного праздника.

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«У нас всё абсолютно было не по канонам и нормам счастливых картинок брака. Мы расписались в МФЦ без торжества, и это было волшебно. Съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоём», — поделилась Анна.

Напомним, сейчас Анна Бузова готовится стать мамой. В апреле она сообщила о своей беременности, опубликовав трогательное видео, сделанное во время «беременной» фотосессии. «1+1=3. Вот такие у нас новости. И мы очень счастливы», — подписала она публикацию.