Воробьев рассказал, как случайно раскрыл тайную свадьбу с Гарифуллиной

Артист Алексей Воробьев рассказал, как случайно выдал тайную свадьбу с Аидой Гарифуллиной. Как сообщает Starhit, на премьере фильма «Касса невест» он признался, что забыл снять кольцо, когда пришел на съемки.

Свадьба Воробьева с Гарифуллиной состоялась 15 апреля 2025 года и прошла тайно от всех, а о событии стало известно через журналистов. Актер не сразу признался о бракосочетании даже своим коллегам по фильму.

«Как это получилось. Представьте: я прихожу на съемочную площадку, сажусь на грим, и вдруг замечаю у себя на руке кольцо. Наши девчонки, партнерши сразу спрашивают: "Это у тебя со съемок, что ли?" И я им отвечаю, мне пришлось…», — заявил Воробьев.

Он добавил, что он из тех людей, которые любят делиться радостью, несмотря на распространенное мнение, что «счастье любит тишину».