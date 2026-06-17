Джон Бон Джови полностью восстановил голос

Фронтмен Bon Jovi наконец получил хорошие новости о своем голосе. Джон Бон Джови официально объявил, что его вокал полностью восстановлен после сложной операции на связке. Стало известно, как артист пережил этот период и когда фанаты услышат его в полную силу.

Рок-музыкант Джон Бон Джови в беседе с журналом People заявил, что его голосовые связки полностью пришли в норму после хирургического вмешательства, перенесенного четыре года назад.

«Я полностью восстановился. На это ушло больше времени, чем я предполагал, но я не хотел торопиться — всё должно быть сделано качественно. Мы никогда не переставали верить», — цитирует издание артиста.

Напомним, проблемы с вокальным аппаратом возникли у фронтмена Bon Jovi несколько лет назад. Врачи диагностировали атрофию связки, обусловленную возрастными процессами. Для певца, который всегда трепетно относился к сохранению голоса, этот диагноз стал серьёзным ударом. Однако уже в 2024 году, через два года после операции, он начал возвращаться на сцену — с новым альбомом Forever и успешными концертами. Теперь же восстановление официально завершено.

Здоровье звезд остается животрепещущей темой среди их поклонников. Например, Ольга Бузова, которая недавно попала в больницу с серьезной травмой ноги, продолжает делиться с подписчиками деталями своего состояния. На этот раз певица рассказала, как справляется с бытовыми трудностями, будучи прикованной к постели. В свежих сторис артистка показала упражнения лечебной гимнастики и ответила на вопросы фанатов о том, как ей удается следить за собой в таких условиях.

Поклонники активно поддерживают звезду в комментариях, желая скорейшего выздоровления, и одновременно удивляются тому, насколько серьезной оказалась травма.