Популярная певица Ольга Бузова в последние дни передвигается исключительно в инвалидной коляске. Об этом пишет Super.

Накануне юрист Екатерина Гордон рассказала, что Господь испытывает тех, кого любит. В частности, постоянно посылает испытания Бузовой в виде травм и несчастных случаев. Она добавила, что это признак того, что Ольга — «человек избранный».

По данным портала, исполнительница после тяжелой травмы колена, полученной при падении в ванной, продолжает лечение в одной из московских клиник. Медики сделали ей операцию, проводят интенсивную терапию.

Бузова отметила после операции, что не может самостоятельно передвигаться и не знает, какой период займет восстановление — рана оказалась слишком глубокой. Кроме того, она пожаловалась на проблемы со сном.

Вместе с тем, заметили журналисты, артистка не смогла долго сидеть на одном месте и сбежала из клиники ради выступления.

По просьбе певицы, помощники доставили ее в Кремль, на конкурс для детей «Лидеры». На сцену площадки звезду вывезли в инвалидном кресле.

Ранее сообщалось, что Бузова показала в соцсетях жуткие кадры, сделанные в карете скорой помощи. На снимках видны ноги артистки — одна здоровая, загорелая, вторая — забинтованная от ступни до бедра, с кровавым пятном на колене.