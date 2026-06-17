Полина Диброва жестоко расшиблась на улице во время ливня

36-летняя модель и обладательница титула «Миссис Россия — 2017» Полина Диброва только вернулась из поездки по Северной Осетии и приступила к делам, но первый же рабочий день обернулся для нее травмой.

Инцидент произошел внезапно: Полина попала под проливной дождь и припустила бегом, чтобы укрыться от непогоды. В итоге она запнулась о собственную широкую штанину и упала на асфальт. В результате — серьезный ушиб. Девушка показала огромную ссадину и синяк на локте, иронично подписав: «Я мастер приключений».

Чуть позже экс-супруга Дмитрия Диброва вышла на связь, показала видео и в красках описала случившееся. По ее словам, падение вышло жестким: она еще раз уточнила, что разбила не только локти, но и колено.

«Я бежала под дождем и добегалась. Вся разбитая. Только я могу так умудриться — это какой-то кошмар! Зацепиться за собственную штанину и полететь. Летчик я конкретный. Теперь вся синяя, в кровище», — пожаловалась Полина.

Несмотря на серьезные ссадины и боль, многодетная мать не стала отменять запланированные встречи. Она продолжила поездки по делам, а вечером заехала в салон красоты на процедуры, где сотрудники обработали ей раны и помогли привести себя в порядок.