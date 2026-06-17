Отсидевший за изнасилование высказался о Диане Шурыгиной

Сергей Семёнов, отсидевший почти два года по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной, признался, что домашний арест девушки его не удивил. При этом мужчина подчеркнул, что не испытывает злорадства. Сейчас он состоит в браке, воспитывает годовалую дочь и получает юридическое образование в Самаре, сообщает региональный новостной портал 63.ru.

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Новости о том, что у Шурыгиной проблемы с законом, Семёнов уже комментировал, предложив блогерше юридическую помощь. Однако, как выяснилось, это была не более чем шутка.

«Первые эмоции? Может быть, ожидаемо. Но никакого злорадства не испытываю. Просто человек ведёт такой образ жизни. Не мне судить её дальнейшую судьбу», — рассказал Сергей в беседе с изданием.

Ранее стало известно, что Диану Шурыгину поместили под домашний арест до 19 июля: в отношении блогерши возбуждено уголовное дело о незаконном распространении порнографических материалов. По данным Shot, девушка планировала скрыться от преследования в Индонезии — на Бали, — но её задержали за несколько дней до вылета.

Обыски в московской квартире Шурыгиной прошли ещё 11 июня. Оттуда изъяли всю технику, на которую могли сниматься ролики категории 18+. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.