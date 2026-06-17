Умер любимый фотограф Пугачевой

Знаменитый фотохудожник Игорь Гранковский скончался сегодня в Москве в 7:15 утра, сообщает «МК» со ссылкой на вдову фотографа. Ему было 87 лет. Игорь Николаевич дружил с Аллой Пугачёвой и считался её любимым фотографом, так как часто работал с певицей и даже снимался в её клипе.

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Гранковский известен в том числе как автор фотографий для обложек пластинок звёзд отечественной эстрады — Эдиты Пьехи, Филиппа Киркорова, Азизы и других.

Ранее Игорь Гранковский опроверг заявления Пугачёвой о фиктивных браках. В том числе приятель Примадонны высказался об отношениях знаменитости с Филиппом Киркоровым.

«Такие ухаживания — миллион роз на сельской повозке — только мог Филя сделать! Алла была счастлива. Всё у них было романтично и очень красиво. Чувства были у обоих: и у Аллы к Филиппу, и у Филиппа к Алле. Это было заметно невооружённым взглядом: посмотрите их интервью того времени», — рассказывал Гранковский.

Фотограф, хорошо знакомый с певицей, предположил, что Пугачёва намеренно назвала два своих брака фиктивными, чтобы «не забывали и обсуждали».