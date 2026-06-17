«Черти»: блогерша Галич пожелала шумным автомобилистам и байкерам переломы ног

Блогер и телеведущая Ида Галич в соцсетях обрушилась с критикой на автомобилистов и байкеров, которые нарушают допустимый уровень шума и мешают спать детям.

© Вечерняя Москва

Галич назвала «иродами» шумных водителей, которые мешают детям спать после 22:00 вечера. По ее словам, «даже в такие тупорылые» головы должна прийти мысль о том, что в такое время люди могут спать.

— Превысил допустимый уровень шума, отдавай права. Чтоб вы все ноги себе попереломали. Черти, — заключила телеведущая в личном блоге.

Ранее член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Валентина Бачурина напомнила, что мотоциклистам грозит штраф до трех тысяч рублей за громкий шум двигателя в ночное время, превышающий установленные нормы.

Помимо этого, уборка в доме в вечернее время также может повлечь за собой административный штраф, если шум от бытовых приборов превышает допустимые параметры «режима тишины» и мешает соседям. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев.