Долиной забили слив

Трубы, по которым с участка Ларисы Долиной в Подмосковье вытекали сточные воды, забили деревянными пробками и залили монтажной пеной. Об этом пишет Mash.

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Теперь специалисты будут регулярно проверять, держатся ли "пломбы" и не просачивается ли жидкость наружу. График объездов инспекторов уже составлен до конца года.

Ранее выяснилось, что с территории артистки через искусственный пруд по ржавым каналам стекала болотная грязь, загрязнившая природный ручей.

СМИ также писали, что Долиной за загрязнение ручья грозит штраф 100 млн рублей.

Искусственный водоем на участке певицы был создан еще в 2001 году. Для выемки грунта применялась тяжелая техника. Позже вокруг пруда возвели два жилых дома и гараж.