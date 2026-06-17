Актер Вегас рассказал о страшной аварии

Звезда фильма «Твое сердце будет разбито» Даниэль Вегас признался, что страшная авария заставила его по-новому взглянуть на окружавших его людей. Слова артиста приводит Telegram-канал «Звездач».

Даниэль Вегас рассказал, что оказался на грани жизни и смерти после аварии, и этот случай «многое показал, людей вокруг проявил».

«И, когда мой стакан полностью уже опустел, в него вошло новое прекрасное, и люди в том числе», — поделился актер на праздновании своего дня рождения.

По словам артиста, сейчас у него «невероятное окружение настоящих друзей», а сам он понял, что «нет ничего ценнее, чем жизнь».

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова, оказавшаяся в больнице после того, как травмировала ногу, поблагодарила своих друзей за моральную и физическую поддержку.