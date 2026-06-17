Собчак рассказала об отношениях с Константином Богомоловым: «Он диктатор»

Ксения Собчак резко отреагировала на устоявшиеся в Сети их с Константином Богомоловым образы.

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По её словам, популярное представление, будто «Ксения Собчак — это бой‑баба с плёткой, а Богомолов — интеллигентный, худощавый и вытащенный из подвала, который пришёл кашу с хлебом черпать на кухне», не имеет ничего общего с реальностью.

«Люди не знают, что Костя — диктатор, абьюзер и самый главный в семье. Мне это и нравится — что появился мужчина, который произвёл укрощение строптивой», — заявила она в шоу «Что о тебе думают?».

Телеведущая подчеркнула, что считает Богомолова «последним мужем и главной любовью своей жизни», хотя и признала, что общественное мнение по этому вопросу расходится с её собственным.

«Есть мнение, что мы друг другу не подходим, хотя я так точно не считаю. Я много читаю комментариев, что мы не монтируемся», — добавила она.

Ранее Дмитрий Дибров высказался о браке Ксении Собчак и Константина Богомолова. Он уверен, что их союз может существовать только благодаря терпению супруга.