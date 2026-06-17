Долг Эмина Агаларова перед налоговой продолжает активно расти

Задолженность компании Эмина Агаларова «Крокус Фитнес» перед налоговой достигла 24 миллионов рублей, сообщает «Звездач». В мае сумма составляла 19 миллионов.

Годовая выручка бизнеса артиста, по данным источника, превышает 2,4 миллиарда рублей. Однако долг продолжает расти. Точные причины увеличения задолженности не раскрываются.

Сеть фитнес-клубов Crocus Fitness Эмин Агаларов основал в 2017 году. В 2025-м СМИ писали, что сеть планируется в течение примерно десяти лет увеличить до сотни залов. Позднее стало известно о долгах фирмы перед ФНС.

Эмин Агаларов — азербайджанский и российский певец, автор песен и предприниматель, народный артист Азербайджана. Родился 12 декабря 1979 года в Баку, жил в США, где окончил колледж по специальности «бизнес-менеджмент в области финансов». Вернувшись в Россию, работал в семейном бизнесе Crocus Group, а в 2023 году основал собственную компанию Agalarov Development.

За время музыкальной карьеры выпустил десятки альбомов, включая русскоязычные и международные проекты, записывал дуэты с JONY, Ани Лорак и Григорием Лепсом, а также организовал фестиваль «Жара» и лейбл Zhara Music. Также он является создателем курорта Sea Breeze в Азербайджане и с декабря 2024 года возглавляет Азербайджано-российский деловой совет.