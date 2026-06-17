Моргенштерн* начал выпрашивать деньги во время своего выступления

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) попросил денег у богачей, которые пригласили его на день рождения в Испании. Об этом сообщает Starhit.

По информации издания, на вечеринке одной из своих поклонниц артист исполнил известные хиты, а также представил новые композиции. Во время выступления на экране появился QR-код для донатов, а Алишер* открыто попросил публику о финансовой поддержке.

«И, пользуясь случаем, да, я хотел бы попросить вас о помощи. Может, кто-то здесь хочет поддержать молодого музыканта, поддержать большой музыкальный проект, который поможет миллионам людей. Я знаю… Если вдруг что, ну, свяжитесь», — сказал он.

Моргенштерн* добавил, что начинал с того, что играл в переходе и клянчил деньги, из-за чего ему «не стыдно». По словам артиста, судьба делает «интересные твисты», но он уверен, что случайностей не бывает.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.