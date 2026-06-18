Сын Децла сделал откровенное признание в честь своего 21-летия

Антонию Киселёву исполнился 21 год. Сын Децла опубликовал в личном блоге в честь дня рождения новый пост и заверил, что нашёл свой путь, научившись отпускать прошлое.

Киселёв показал снимки, на которых предстал за работой и на отдыхе. Сын рэпера позировал с дредами, в солнцезащитных очках с тёмными стёклами и берете. Он широко улыбался, глядя в объектив камеры.

«Сегодня мне 21. Без понятия, сколько мне отмерено, но я рад — я до сих пор здесь. Я любил создавать и любил разрушать то, что создал. Наверное, так я и научился отпускать. Но вот мне 21 — за это время я отпустил и пережил столько событий, вещей и людей, что хватило бы на две таких жизни. По своей воле или по воле обстоятельств, но я научился оставлять прошлое там, где ему самое место», — написал Киселёв.

Также Антоний показал архивный снимок со своим знаменитым отцом.

Сын артиста отметил, что обрёл друзей, нашёл свой путь, получил своевременные уроки и сделал то, чем может гордиться. Именинник подчеркнул, что его окружает много прекрасных людей, и он благодарен за то, что в моменты печали в поле зрения всегда есть луч радости и заботы.

Ранее Антоний заявил, что дедушка запрещает ему использовать фамилию отца.