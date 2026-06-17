Измена, потери, алкоголь: что известно о судьбе актрисы Александры Захаровой

Всю жизнь Александру Захарову преследовали обвинения в том, что знаменитый отец Марк Захаров приложил руку к ее продвижению, хотя родитель не давал ей главных ролей, пока не убедился в ее актерской состоятельности. С другой стороны, окружающие предполагали, что забота отца могла негативно сказаться на личной жизни артистки. Starhit вспомнил ее биографию в день 64-летия артистки.

Дочь великого режиссера

Александра родилась 17 июня 1962 года в Москве в семье знаменитого режиссера Марка Захарова и актрисы Нины Лапшиновой. Первые годы жизни Саша провела в Замоскворечье, возле завода «РотФронт». Артистка говорила, что ее детство буквально пропахло шоколадом — на фабрику постоянно привозили какао-бобы, а сотрудницы угощали ребят, сбрасывая сладости прямо из окон цеха.

Позднее семья переехала на Малую Дмитровку, и Александра стала часто гулять по Саду «Эрмитаж». При этом главные события случались дома — в гости к Захарову постоянно приходили Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Андрей Тарковский и Виктор Астафьев. Александра слушала их и чувствовала, что эти люди занимаются «фантастически интересным делом». Захарова предполагала, что именно из-за этого ей всегда хотелось играть на сцене, причем в спектаклях отца.

Девушка окончила Щукинское училище, после чего получила приглашение сразу в пять театров. Душа выпускницы все же лежала к «Ленкому», а Захарову пришлось провести тайное голосование, прежде чем ее принять: режиссер боялся разговоров о «кумовстве». Первое время Александра довольствовалась ролями в массовке, пока не получила роль Офелии от Глеба Панфилова. Только после триумфа в «Гамлете» отец стал доверять Александре ключевых персонажей в своих спектаклях.

При этом снимать в своих фильмах дочку Захаров начал почти сразу. Дебют состоялся в картине «Дом, который построил Свифт». Несмотря на яркие роли в кино, основной для Захаровой оставалась служба в театре, на подмостках которого она блистает уже более 40 лет. Ведущая актриса «Ленкома» не раз получала «Хрустальную Турандот» и премию МТФ имени Евгения Леонова, а в 2001 году удостоилась звания народной артистки России.

Слухи о романах

В студенчестве однокурсники считали Захарову слишком домашней и романтичной. Пока сверстники пускались во все тяжкие, Александра прилежно училась и мечтала о лирических ухаживаниях. Однако влюбленность все же случилась — девушка была без ума от Игоря Шавлака, как и ее близкая подруга Алена Ивицкая. В Захарову тем временем влюбился Эдуард Томан.

«Эдик писал Саше баллады, играл для нее на рояле. На очередном курсовом собрании, когда мы демонстрировали свои таланты, Томан спел песню о Захаровой. Саша очень засмущалась. Но стать ее мужем у Эдуарда — провинциала из Харькова, жившего в общаге, — не было шансов. Увы, похвалиться своей родословной он не мог. Томан не дурак, понимал все, но упорно продолжал ухаживать. Правда, осторожно, с опаской», — делился Алексей Веселкин.

Многие подозревали Томана в корыстных помыслах — якобы парню требовалась московская прописка. Тем не менее сблизиться у пары не вышло.

После съемок в детективе «Криминальный талант» возникли слухи о романе Захаровой с женатым режиссером Сергеем Ашкенази. Сам постановщик называл их отношения дружескими, отмечая, что они понимали и любили друг друга.

Измена или клевета?

Еще студенткой Александра побывала в Театре имени Станиславского и впечатлилась игрой Владимира Стеклова, однако замуж за талантливого артиста она вышла, когда ей было уже под 30. И в этот раз также не обошлось без подозрений: Стеклов устроился в «Ленком», так что окружающие судачили о браке по расчету, ради места у Марка Анатольевича.

Стеклов отмечал, что Марк Захаров всегда относился к нему уважительно. Однажды он вернулся в общую квартиру «не в форме» и уснул прямо в ванной. Режиссер запретил будить супруга своей дочери, а на утро не высказал ему ни слова осуждения.

Тем не менее, когда Захарову рассказали, что зять изменяет его наследнице, Стеклова выставили за дверь. Артист признавался, что сопротивляться или умолять не стал, однако уверял, что Александре никогда не изменял. Более того, отношения с режиссером не испортились даже после ухода актера из «Ленкома». Вместе с тем коллега Евгений Герчаков говорил, что жена поймала Стеклова с поличным, застав его в постели с другой женщиной.

После разрыва Захарова больше не выходила замуж, хотя и заявляла прессе, что не одинока. Коллеги были склонны винить в одиночестве Александры ее отца, который нередко вмешивался в личную жизнь.

«Саша — дочь своего папы, его тень. У нее было немного мужчин, а во всяком из них, думаю, она подозревала выгоду. А потом привыкла быть не замужем и часть жизни, которую другие женщины связывают с детьми, компенсировалась ее великолепными ролями. Ну а с возрастом обычно нарастает страх открыть другую дверь, связанную с созданием семьи», — заявлял Алексей Веселкин.

Потеря близких

Звездный союз актрисы и режиссера растянулся на 60 лет, и смерть Нины Лапшиновой в 2014 году стал ударом для Марка Анатольевича и его дочери. Работа и поддержка Александры спасали его вплоть до сентября 2019 года, после чего Захарова осталась круглой сиротой. Тогда она с головой ушла в работу и закончила подготовку спектакля отца «Капкан».

«Я загадывала, что Марк Анатольевич выпустит эту премьеру сам, мы встретим Новый год и будет все иначе. Когда Марк Анатольевич лежал в больнице, мне казалось, что стоит ему доехать до театра и он встанет! Театр — это его воздух. Это то, чему он был предан, что он построил, что сотворил. Он напитал эти стены. Захаров вырастил пять поколений актеров. Я не верила в то, что его не станет. И когда это произошло… для меня мир схлопнулся», — заявляла Захарова.

Смерть отца погрузила актрису в пучину депрессии, а ситуацию усугубляли слухи о том, что артистка топит свое горе в алкоголе. Тогда нарколог Дмитрий Вашкин рассказал, что в некой базе данных, куда занесены знаменитости с пагубными пристрастиями, фигурирует имя Александры Захаровой. Александра не стала реагировать на скандал, а коллеги выступили в ее поддержку.

Проблемы в театре

Еще в 2020 году появились сведения, что отношения между Захаровой и новым худруком «Ленкома» Марком Варшавером напряженные. Говорили, что престижную дочь хотела унаследовать Александра Марковна. Кроме того, новый худрук создал совет, в который не включил актрису.

«В совете при директоре было принято решение, что все спектакли будут иметь двойной состав актеров. После чего начали вводить второй состав во всех постановках, что очень не понравилось Захаровой, ведь раньше она никогда не имела дублеров. По ее мнению, именно так ее хотят выжить из театра», — заявляли источники.

Вместе с тем Варшавер опровергал планы забрать роли у Александры Захаровой. Он отмечал, что дублеры появились не только у дочери бывшего худрука, но и у других знаменитых артистов. Однако остро стоял и вопрос спектаклей Марка Захарова, которые планировала унаследовать актриса — по ее словам, права на них заявил продюсер Валерий Янклович.

«Я тихо спросила, можно ли мне посмотреть договоры. Их мне, конечно, никто не показал, мол "потом-потом". И это "потом" тянется до сих пор. Я уже понимала, что этих документов просто не существует», — говорила обратившаяся в суд Захарова.

В октябре 2022 года артистку не пустили на сцену на юбилейном вечере «Ленкома», а Стас Садальский заявил, что дочь режиссера выживают из театра. Новый виток скандала случился в начале 2025 года, когда Дмитрий Певцов рассказал, что его портрет убрали из фойе театра. Александра Марковна посетовала, что и ей руководство намекнуло на скорое увольнение.

Однако худшие ожидания не оправдались. В конце января 2025 года Варшавер стал президентом театра, а пост худрука занял Владимир Панков. Новый режиссер уже в феврале объявил, что Захарова вернулась в «Вишневый сад». Кроме того, в 2026 году Александра Марковна начала гастролировать с Илзе Лиепа и Екатериной Рождественской с проектом «Династии» по городам.