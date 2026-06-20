Дети Порошиной: как живут ее дочери и сын

За годы карьеры Мария Порошина сыграла десятки ярких ролей, но главным делом своей жизни не раз называла семью. При этом о детях актрисы поклонники знают не так много: они редко выходят в свет и почти не дают интервью. Как живут наследники звезды — в материале «‎Рамблера».

© Сергей Булкин/ТАСС

Полина

Старшая дочь артистки Полина Куценко родилась 22 февраля 1996 года. Ее отец — актер Гоша Куценко, с которым Мария Порошина познакомилась еще во время учебы в Театральном училище имени Щукина. Родители Полины довольно быстро разошлись, но оба принимали участие в ее жизни и поддерживали дочь, когда та решила выбрать актерскую профессию.

Полина окончила Театральный институт имени Щукина в 2017 году, курс Валентины Николаенко. В кино она начала сниматься еще до окончания вуза: среди ее работ — «Компенсация», «Последний мент», «Поворот наоборот» и другие проекты. Кроме того, молодая артистка играет в театре на Таганке.

В 2025 году Мария Порошина рассказывала, что Полина начала пробовать себя и в педагогике. По словам актрисы, дочь стажируется в Щукинском училище и хорошо чувствует вахтанговскую систему, которую умеет объяснить студентам.

Дети Иосифа Кобзона: как сложилась судьба наследников легендарного певца

При этом Порошина не раз подчеркивала, что не заставляла дочь идти в профессию. Полина сама выбрала театр и кино, хотя с детства видела, насколько непростой бывает актерская жизнь.

Одно время девушка крутила роман с режиссером Яном Яновским, однако вместе они пробыли недолго. Известно, что дочь Куценко и Порошиной встречается с молодым человеком из IT-индустрии. Официально они пока не расписаны, и детей у пары еще нет. При этом звездный отец Полины о внуках мечтает давно, сообщалось в журнале Super.

Серафима

Вторая дочь актрисы, Серафима, родилась в сентябре 2005 года. Отцом девочки является актер Илья Древнов. Она тоже решила пойти по стопам родителей и старшей сводной сестры. Поэтому после школы девушка поступила в театральный вуз.

Однако в 2024 году в интервью для «‎7Дней.ру» Мария рассказала, что Серафима ушла из театрального после первого года обучения. По словам актрисы, дочь попала к хорошим педагогам, у нее многое получалось, но в какой-то момент она почувствовала, что актерское мастерство — не ее. Порошина признавалась, что для нее это стало неожиданностью, однако спорить с решением дочери она не стала.

Аграфена и Глафира

Аграфена родилась в 2010 году, а Глафира — в 2016-м. Обе девочки — наследницы Марии Порошиной и Ильи Древнова. Актриса редко и очень осторожно рассказывает о младших дочерях. Известно, что обе, пока были маленькими, посещали кружок танцев. Но став постарше Аграфена больше сосредоточилась на учебе.

Андрей

Андрей — единственный сын Марии. Мальчишке всего семь лет, а он уже делает творческие успехи — занимается музыкой, говорилось в «‎Комсомольской правде». Примечательно, что Порошина до сих пор скрывает имя отца ребенка.

Ранее мы писали, когда Оскар Кучера нагулял внебрачного сына и с кем он сейчас.